台積電熊本廠將開幕 童子賢：赴日是個好選擇

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-23 10:15

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 日本熊本廠，將於明 (24) 日正式開幕，且熊本二廠也拍板動工，預計 2027 年投入營運行列。對此和碩 (4938-TW) 董事長童子賢說，相比德國與美國，日本會是個 better choice。

童子賢指出，從 ICT 產業來看，台灣與日本除了是競爭關係外，更有 7 成是互補、上下游關係。童子賢舉例，過去 Sony(索尼) 是和碩與華碩 (2357-TW) 客戶，和碩曾代工數位相機，華碩則代工筆電，其他公司如 Toshiba(東芝)、Nintendo(任天堂)，以及 Suntory(三得利) 也都是台灣的重要客戶。

此外，童子賢也指出，日本的「職人精神」非常適合需要精雕細琢的 3 奈米、5 奈米的矽晶圓產品，這對台積電的晶圓製程而言，是很好的職場文化背景。