〈能源盤後〉Fed官員推遲降息時間點 原油走跌 WTI觸及兩周多低點

鉅亨網編譯許家華 2024-02-24 05:52

國際油價周五 (23 日) 下跌，WTI 原油期貨價格創兩周多以來最低收盤價。

另一位美國聯準會 (Fed) 官員對近期降息前景大潑冷水，引發大眾對經濟和石油需求的擔憂，而美國活躍石油鑽井平台數量增加，令市場預期美國產量增加。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.12 美元或 2.7%，收每桶 76.49 美元，創下 2 月 8 日以來的最低收盤價。本周近月 WTI 原油期貨價格下跌 2.5%。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 2.05 美元或近 2.5%，收每桶 81.62 美元，創 2 月 14 日以來收盤價。本周近月 Brent 原油期貨下跌 2.2%。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 2.5%，收每加侖 2.28 美元，本周下跌 2.5%。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.3%，收每加侖 2.69 美元，本周下跌 4.2%。

3 月交割的天然氣價格下跌近 7.5%，收每百萬 Btu 1.60 美元，本周下跌 0.4%。

市場驅動力

Fed 理事 Chris Waller 周四晚間表示，由於年初以來通膨和經濟數據高於預期，Fed「並不急於」降息。

過去幾周，Waller 和其他 Fed 官員合力推翻華爾街「最早 3 月降息」的預測。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 報告中表示，強勁的經濟數據讓 Fed 留下更大餘地，可更長時間維持其限制性貨幣政策，而這會限制經濟成長，且表明未來石油需求減少，從而導致價格下跌。

「儘管如此，由於中東持續的地緣政治動盪引起市場對供應面的擔憂，原油期貨價格的下行空間仍然有限。」他說。

然而，美國活躍石油鑽探數量增加，表明美國目前已創歷史新高的產量還可能進一步增加。

貝克休斯周五公布，繼上周美國石油鑽井平台數量減少 2 座後，本周美國石油鑽井平台數量增加 6 座，達到 503 座。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，總體而言，本周分析師一直在「追逐價格走勢，而非預測價格走勢」，因為價格走勢的波動沒有明確方向。

「影響石油市場的因素錯綜複雜，包括美國複雜的宏觀經濟格局、中國近期下調貸款基礎利率 (LPR) 之舉、市場動態緊張對上 OPEC 閒置產能的擔憂、美國石油產量增加對上 OPEC 合規性，以及中東持續緊繃的地緣政治局勢。因此，這些不斷變化的因素產生太多動態消息，導致無法對市場產生明顯的短期看法。」

Innes 指出，上周因石油庫存上升、通膨上升以及美國經濟指標令人失望，限制了油價和整體風險情緒。然而，本周市場的一些樂觀情緒部分歸因於強勁的經濟數據和「更廣泛的風險偏好情緒。」