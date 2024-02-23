〈財報〉華納兄弟探索上季業績未達標 但串流平台實現獲利

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-23 21:40

華納兄弟探索頻道 (Warner Bros. Discovery)(WBD-US) 第 4 季獲利和營收均未達到分析師目標，但隨著其串流服務 Max 在 2023 年首次實現獲利，自由現金流有所增加。

財報發布後，該公司股價在周五 (23 日) 盤前交易下跌約 1%。

華納兄弟探索公司第 4 季產生 33.1 億美元的自由現金流，2023 年末的自由現金流為 61.6 億美元，年增 86%。執行長扎斯拉夫 (David Zaslav) 優先考慮增加自由現金流和減少公司債務。華納兄弟探索公司本季償還了 12 億美元的債務，2023 年全年償還了 54 億美元債務。該公司仍有 442 億美元的債務餘額。

該公司的旗艦訂閱串流服務 Max 於 2023 年實現獲利，全年調整後息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 為 1.03 億美元。

自 2022 年華納媒體和 Discovery 合併以來，扎斯拉夫大幅削減了串流媒體服務的內容支出。他的努力讓 Max 在傳統媒體競爭對手迪士尼 (DIS-US)、康卡斯特 (CMCSA-US) 旗下的 NBCUniversal 和派拉蒙全球 (PARA-US) 的串流媒體部門之前實現獲利。

該公司報告指出，全球直接面向消費者的訂戶數量為 9770 萬，較上季成長 2%。

根據 LSEG 的數據，該公司截至 12 月 31 日當季財報與分析師預期相比如下：

每股虧損 16 美分，大於預期的虧損 7 美分

營收 102.8 億美元，低於預期的 103.5 億美元

該公司第 4 季淨虧損 4 億美元，合每股虧損 16 美分；去年同期虧損 21 億美元，合每股虧損 86 美分。

第 4 季調整後 EBITDA 為 25 億美元，較上年同期下降 5%，因為美國編劇工會和演員工會的罷工導致製片廠營收延後入帳。

該季電影工作室營收下降 17% 至 31.7 億美元。調整後 EBITDA 下降 29% 至 5.43 億美元。

華納兄弟探索頻道財報顯示，不計外匯變化，有線電視廣告營收下降了 14%，實際發行收入下降了 4%。