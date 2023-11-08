〈財報〉芭比電影大賣 有助華納兄弟探索抵消罷工衝擊和廣告市場疲弱

華納兄弟探索公司 (WBD-US) 周三 (8 日) 發布的第 3 季獲利超出預期，票房大片《芭比》抵消了廣告市場低迷和好萊塢兩場罷工導致電影公司缺乏內容的影響。

雖然好萊塢的影視編劇在 9 月批准了一份為期 3 年的新合約，結束長達 148 天的停工，但 SAG-AFTRA 演員工會成員自 7 月以來一直在罷工，擾亂了該行業 2024 年的電影名單，並剝奪了媒體公司的收入出售的新內容。

根據 LSEG 的數據，這家由 WarnerMedia 和 Discovery 共同組成的媒體公司調整後核心獲利為 29.7 億美元，高於預期的 29.2 億美元。第 3 季整體營收為 99.8 億美元，符合預期。

該公司的自由現金流為 20.6 億美元，而上季為 17.2 億美元，因為罷工導致生產支出減少。根據 Visible Alpha 資料，這超出了 17.4 億美元的預期。

執行長札斯拉夫 (David Zaslav) 表示，財報結果讓該公司「今年自由現金流有望大幅超過 50 億美元，並為我們至今償還近 120 億美元的債務做出貢獻」。

由於全球衝突和通貨膨脹為行銷人員帶來了不確定的環境，其網路部門廣告收入下降 12% 至 17.1 億美元。

該公司的串流媒體部門調整後核心獲利為 1.11 億美元，而一年前為虧損 6.34 億美元。該部門每用戶的全球平均收入成長了 6%。

截至本季末，華納兄弟探索公司在全球擁有 9510 萬直接面向消費者的客戶，低於上季的 9580 萬。它在 5 月推出 Max 串流媒體服務，將 HBO Max 的腳本娛樂與 Discovery 的真人秀節目相結合。