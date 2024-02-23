晶華首推永續會議專案 拚拓展商務會議版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-23 18:31

晶華指出，「EcoMeet 永續會議」的亮點在於會議空間坐擁萬坪城市綠洲，將林森北路上 14、15 號公園的景致延攬進入室內，整合出不同於其他飯店或是會議場所可提供的會議體驗。

台北晶華酒店一年承辦的會議場次約 600 場，服務人數約 8 萬人次，在政府機構與各大企業將永續發展視為經營管理的重點目標時，提供符合和永續理念的開會場地和相關服務內容，可協助企業在外舉辦研討會議或各式活動時，同時實踐永續目標，晶華也藉此達到自我設定的永續規範。

「EcoMeet 永續會議」專案預估每年可降低 70% 紙張使用，減少 14 萬張紙張浪費，而 會議中的餐點內容百分之百使用在地食材，以減低食物里程與碳足跡的消耗。

同時，台北晶華也與綠色旅行標章認證的永續旅行品牌「島內散步」合作，共同設計一系列文化探索行程。