國人元月好會刷！中信銀637億元蟬聯刷卡王 國泰世華破600億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-21 09:23

國人元月好會刷！五大發卡銀行單月簽帳金額揭曉，中信銀連續 8 個月霸榜，蟬聯「刷卡王」寶座，簽帳金額衝上 637.4 億元，年成長 25%，更創下歷年同期新高，國泰世華銀也突破 600 億元居次，分析主要原因 1 月適逢年終聚餐、尾牙旺季，加上寒假旅遊、消費帶動整體刷卡金額衝高，五家銀行合計達 2682.37 億元。

中信銀元月發卡量達 88227 張，簽帳金額 637.4 億元，勇奪雙冠王；中信銀表示，主因是農曆新年與寒假，加上年終聚餐商機，帶動旅遊、交通及餐飲等消費金額持續攀升。

國泰世華銀行簽帳金額 601.14 億元居次，年增近 60 億元，增幅約 1 成，單月發卡量 49827 張；國泰 CUBE 卡堪稱旅遊神卡，擁有逾 600 萬卡友，2024 年擴大「趣旅行」權益，不論國內外飯店住宿、旅行社行程、搭高鐵、叫車及海外實體消費等，均給予 3% 小樹點 (信用卡) 回饋無上限，全程只要持 CUBE 卡，就能「一卡刷到底」。

根據各銀行公告，北富銀 1 月簽帳金額 545.56 億元，位居第三，年增 76%，創歷年單月新高，單月發卡量 83366 張，北富銀目前發卡量最大為 Costco 聯名卡，其次為 J 卡及 momo 卡。簽帳金額第四高為玉山銀 470.56 億元，發卡量 55987 張；第五為台新銀 427.71 億元，發卡量 60384 張。

國內信用卡業務持續成長，2023 年整體刷卡金額突破 4 兆元大關，高達 4 兆 1860 億元，超越疫情前水準，並創下史上新高紀錄，且較 2022 年的 3 兆 4902 億元，大增 6958 億元，年增約 2 成。而中信銀則是睽違 8 年後，重返年度「刷卡王」寶座。