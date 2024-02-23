華新科去年Q4匯損干擾轉虧 全年純益增2成EPS 4.09元

被動元件大廠華新科 ( 2492-TW ) 今 (23) 日公告去年財報，受到匯損影響，第四季稅後淨損 1.92 億元、每股虧 0.4 元；全年稅後純益 19.84 億元，年增 20.2%，每股純益 4.09 元。

華新科也同步公告，透過子公司華科香港控股，在日本投資設立子公司，交易總金額暫定為 2000 萬美元或等額日幣。華新科說明，主要是看好日本市場中長期發展、投資各類商品，後續集團其他公司也會增資出資，華新科持份比例將降至約 40%。