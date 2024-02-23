華新科去年Q4匯損干擾轉虧 全年純益增2成EPS 4.09元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-23 18:16
被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (23) 日公告去年財報，受到匯損影響，第四季稅後淨損 1.92 億元、每股虧 0.4 元；全年稅後純益 19.84 億元，年增 20.2%，每股純益 4.09 元。
華新科也同步公告，透過子公司華科香港控股，在日本投資設立子公司，交易總金額暫定為 2000 萬美元或等額日幣。華新科說明，主要是看好日本市場中長期發展、投資各類商品，後續集團其他公司也會增資出資，華新科持份比例將降至約 40%。
華新科去年第四季營收 80.59 億元，季減 7.3%、年增 7.4%；毛利率 21%，季增 1.7 個百分點、年增 8.3 個百分點；營益率 8.7 個百分點，季增 1.7 個百分點、較去年同期負轉正。
華新科去年營收 327.97 億元，年減 7.1%、毛利率 17.8%，持平前年、營益率 5.5%，年減 0.4 個百分點。公司說明，第四季稅後轉虧是受到新台幣升值影響，不過，目前新台幣回貶，未實現匯損可望沖回轉利益。
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