勇奪首屆永續金融評鑑前20％ 一銀總座代表受獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-23 13:37

第一銀行落實 ESG，響應臺灣 2050 淨零轉型，並致力引導客戶、員工、供應商及產業重視永續發展，成效備受肯定，勇奪「第一屆永續金融評鑑」排名前 20％之銀行業者，獲金管會副主委蕭翠玲頒獎表揚，由第一銀行總經理李嘉祥代表受獎。

作為永續金融先行者，第一銀行積極將金融核心業務與 ESG 結合，為首家簽署加入赤道原則協會（EPA）的公股銀行，並將 ESG 審查因子納入投融資決策過程，提供各項綠色融資優惠貸款，如推出「永續績效連結授信專案」、「E 起動起來 ESG 淨零優惠融資專案」等，以具體行動支持企業減碳轉型；同時發行可持續發展金融債券，用於協助企業發展太陽能、風力發電等再生能源，引導企業、投資人參與乾淨能源產業。

第一銀行推動普惠金融，打造無障礙環境與提供多元化之金融服務，除無障礙分行成為金管會選定公股唯一的金融友善標竿示範銀行外，亦發行通過英國標準協會「PAS2060:2014 碳中和」及環境部「減碳標籤」雙重認證之「綠色信用卡」，並與萬事達卡合作推出「消費碳足跡查詢」服務，與卡友共同守護環境，另推出「永續發展定存」攜手客戶開通綠色循環金流；同時，第一銀行首開金融業先例開辦「ESG Podcast 頻道」，並舉辦淨零等主題講座，與企業及社會大眾共同探討包括氣候行動、健康與福祉、優質教育及性別平權等聯合國永續發展目標 (SDGs) 議題。此外，因應少子化的社會現象，第一銀行提供第一胎 10 萬元、第二胎起每胎 15 萬元的生育補助，及產假 58 日，產檢、陪產檢及陪產假 8 日，2023 年更施行「人工好孕假」2 日等優於現行法令之育兒福利，且 2024 年行員加薪幅度最高逾 8％，實現「幸福職場」的經營願景。

為達成 2050 年國家淨零排放目標，第一金控（2892-TW) 加入碳核算金融聯盟 (PCAF) 及科學基礎減量目標倡議 (SBTi)，建立投融資對象溫室氣體排放量之盤查機制，在範疇一與範疇二方面，訂定自 2024 年起總碳排放量每年須較 2022 年減量 4.2％之目標，透過自有營運據點取得綠建築標章、自有行舍大樓屋頂設置太陽能發電系統及擴大綠電採購比重等方式推動減碳；同時，在範疇三投融資對象方面，亦依 SBT 方法學設定資產類別減碳目標，且依產業別與資產別之風險衝擊及機會評估提出行動方案、執行碳排大戶情境模擬分析，將氣候風險管理融入業務流程，透過控管相關風險指標及目標，不斷調整業務策略，強化氣候治理。