昱展授權夥伴Indivior財報靚股價飆22% 戒毒針劑列今年研發重點

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-23 13:33

昱展新藥 (6785-TW) 美國授權夥伴 Indivior(INDV-US)2023 年財報亮眼，激勵股價強漲 22%；Indivior 不僅今年營收持續雙位數成長，也將昱展開發的長效戒毒癮針劑 ALA-1000 列為 2024 年重點研發品項。

根據 Indivior 規劃，ALA-1000 今年將達成的研發里程碑包含持續進行技轉、為展開三期臨床試驗將進行優化原料藥與成品製程、啟動多劑量藥物動力學試驗，以及啟動發育和生殖毒理學試驗。

昱展表示，和授權夥伴 Indivior 已完成 ALA-1000 美國 IND(新藥臨床試驗) 所有權轉移，以及臨床和非臨床相關技術資料轉移，此外，也針對新一批臨床藥物的製造與技術轉移進行溝通。

臨床試驗方面，昱展開發的 ALA-1000 主成分為丁基原啡因的皮下注射長效劑型 505(b)(2) 新藥，其長效週期涵蓋 1 個月 / 3 個月 / 6 個月注射一次劑型。昱展與 Indivior 第一次的聯合指導委員會議中，討論臨床試驗設計方向，其中所規劃的多劑量藥物動力學試驗，將同時評估多種劑量以及多種週期產品的人體藥物動力學，以加速未來不同週期產品的研發與上市時程。

Indivior 美國時間 2 月 22 日公布財報，2023 年淨收入 10.93 億美元，年增 21%；獲利較前一年轉虧為盈。Indivior 2024 年淨收入有望維持雙位數成長，估達 12.4-13.3 億美元。

產品方面，Indivior 已上市的一個月長效戒毒癮針劑 Sublocade 去年淨收入 6.3 億美元，年增 54%，預估 2025 年 Sublocade 淨收入可達 10 億美元，未來的年度銷售峰值將大於 15 億美元。Indivior 財報報喜，22 日股價也飆漲 22% 慶賀。

昱展 2023 年 3 月 3 日與 Indivior 完成簽署長效戒毒癮藥物 ALA-1000 三項產品的授權合約，總合約授權金額達 8.62 億美元，另含三項產品的銷售分潤 10-15%，昱展已於簽約後收到首筆簽約授權金 500 萬美元