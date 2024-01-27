鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-27 11:37

昱展新藥 (6785-TW) 本周三 (24 日) 以每股 150 元正式掛牌上櫃，三天以來大漲超過 6 成；周五 (26 日) 股價更是開高走高、一路飆漲，最高至 250 元，勁揚 12%，也奪下生技周漲幅之冠。

昱展新藥自行研發出多種製劑平台，布局高困難度、高進入障礙的長效緩釋針劑產品，其中以 In-Relar 平台為研發主軸，其新藥開發最快的產品 ALA-1000，已完成全球多項專利佈局，並於臺灣、中國、日本、美國、歐盟等地區取得製劑組成發明和晶型、製劑發明專利。

此外， ALA-1000 於 2023 年 3 月授權給國際戒毒癮藥龍頭藥廠 Indivior，並由 Indivior 負責後續開發和支出，雙方也正在討論三期臨床的劑量組合以及試驗設計，預計 2024 年第一季完成後向美國 FDA 提出申請、第二、三季展開臨床，昱展也有望依照試驗進度認列里程碑金。