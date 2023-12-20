昱展新藥明年元月轉上櫃 戒毒癮藥同步啟動三期臨床試驗

昱展新藥 (6785-TW) 預計明 (2024) 年元月中下旬轉上櫃，旗下長效注射型戒毒癮類新藥 ALA-1000 繼今年完成美國市場授權後，最快明年第二季展開三期臨床，同時也會加快中國市場授權與開發新適應症。

昱展新藥自行研發出多種製劑平台，布局高困難度、高進入障礙的長效緩釋針劑產品，其中以 In-Relar 平台為研發主軸，其新藥開發最快的產品 ALA-1000，已完成全球多項專利佈局，並於臺灣、中國、日本、美國、歐盟等地區取得製劑組成發明和晶型、製劑發明專利。

ALA-1000 今年 3 月授權給國際戒毒癮藥龍頭藥廠 Indivior，並由 Indivior 負責後續開發和支出，除了合約總授權金 8.62 億美元外，另有 10-15% 額外的產品上市銷售分潤。

董事長林東和表示，已經與 Indivior 完成技術轉移，下一階段是討論三期臨床試驗設計方向。ALA-1000 共有三種劑量，分別為 1 個月、3 個月與 3-5 個月，目前正在與授權夥伴討論三期臨床的劑量組合以及試驗設計，預計明年第一季完成後向美國 FDA 提出申請、第二、三季展開臨床。

昱展也同步擴大 ALA-1000 適應症，包含應用在癌症止痛與動物用藥，其中癌症止痛規劃在中國與台灣展開臨床，同時也期望明年可以展開中國的授權。林東和補充，中國癌症疼痛市場比戒毒癮藥市場還大，加上中國對相關藥物管制嚴格，因此中國市場會以癌症止痛授權為主。

動物用藥則是 ALA-1000 對於控制犬隻骨關節炎疼痛的效果進行評估，目前與中興大學合作進行田間試驗，後續會進一步與台大、中興展開主要臨床試驗，預計收 30 例犬隻，最快 2025 年取得藥證。

昱展另一項重磅新藥產品治療長效難治型憂鬱症藥物 ALA-3000，待完成人體臨床試驗申請完成補件後，預計明 (2024) 年第二季啟動美國臨床一期試驗，後續若能順利取得抗憂鬱療效數據，將成為未來國際授權談判的一大助力。