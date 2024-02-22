Novavax與Gavi新冠疫苗爭議達成和解

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-22 21:06

Novavax (NVAX-US) 周四 (22 日) 表示，已同意在 2028 年底前向國際疫苗組織 Gavi 償還至少 4.75 億美元的現金或疫苗，解決了因訂單取消而引發的爭議。該爭議給這家美國新冠疫苗製造商帶來了財務不確定性。

Gavi 是一個與低收入國家共同資助疫苗採購的聯盟，在 2021 年和 2022 年期間向 Novavax 支付 7 億美元，採購多達 3.5 億劑的新冠疫苗。

由於生產和監管方面的延誤，Novavax 在幾家競爭對手之後推出疫苗，但在 2022 年底合約截止日期之前沒有交付任何劑量。

Novavax 執行長傑克伯 (John Jacobs) 表示，此次和解「確實清除了我們帳面上最重大的單一不確定性和責任」，「刪除它絕對會為我們帶來更大的靈活性，並讓我們作為未來的業務合作夥伴在進行交易時更具吸引力。」

去年，Novavax 能否繼續經營遭到質疑，並表示與全球免疫聯盟的懸而未決的仲裁是該公司面臨的主要問題之一。疫苗聯盟已向國際仲裁法院提出仲裁要求，聽證會定於今年稍後舉行。

根據和解條款，Novavax 已向 Gavi 支付 7500 萬美元的首期款，並將在 2028 年之前每年按季分期付款支付 8000 萬美元。如果 Gavi 選擇接受疫苗，這個金額可能會減少。

如果每年對疫苗的需求超過 8000 萬美元，Novavax 將在和解協議的 5 年期限內提供高達 2.25 億美元的額外疫苗信貸。

傑克伯表示，和解結構消除了今年大額一次性付款的潛在風險，並將允許 Novavax 管理其現金和現金流。他表示，和解協議的價值估計在 3 億至 4 億美元之間。