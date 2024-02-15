中鋼1月出貨量突破百萬噸 營收319億元近8個月高點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-15 17:40

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日公告 1 月營收，出貨量回到百萬噸、盤價上漲下，營收 319.31 億元，月增 8.3%、年增 21.7%，營收再度重返 300 億元之上，為近 8 個月高點。而中鋼將於明 (16) 日開出 3 月內銷盤價，預計以平高盤為基調。

中鋼表示，1 月出貨量來到 102.8 萬噸，較去年 12 月的 91 萬顯著增加，且 1 月、第一季內銷盤全面上漲，外銷價格也抬價向上，量價均增下，也帶動元月營收表現。

展望後續營運，中鋼認為，2 月因為農曆過年假期、工作天數減少，預期出貨量將會下滑，整個第一季出貨量估約 280 萬噸，略優於上季的 270 多萬噸，而第二季進入傳統產業旺季，中鋼看好出貨量可望較第一季再增長。

中鋼進一步指出，目前中國鋼廠庫存約 1200 萬噸、社會庫存 900 萬噸，相較過去都有 1500 萬噸的水準，已經是相對偏低的水位，後續可望帶動回補庫存的需求。