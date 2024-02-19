日股今年來強漲逾15% 投資匯率避險ETF可降低波動風險

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-19 18:44

金龍年日元兌美元跌破 150，新台幣兌日元也來到 30 年最甜價位，不只換匯嘗甜頭，今年以來日股強漲逾 15%，可說是亞洲最強、更勝美股，富邦日本 ETF(00645-TW) 經理人謝恩雅指出，日股已走出失落 30 年，漲至 34 年來新高，距離過去日本經濟泡沫前繁榮盛況已不遠，建議投資人不妨以日本 ETF 進行布局，且若 ETF 採匯率避險，將可降低匯率波動風險，股神巴菲特亦採此策略。

2023 年日股漲幅近 3 成，是全球股市表現最佳，今年更是延續漲勢，相比中國股市欲振乏力，投資者持續轉投日本懷抱，幫助日股走出失落 30 年，目前兩地市值不斷拉近，日本有望今年重新奪回全球第二大股市地位，以個別證交所來看，東京證交所已在今年初擠下上海證交所，重回亞洲第一。

謝恩雅表示，美股近期除了受降息預期拉抬外，大型科技股穩定財報表現更是主因，接連推升股市創高，接連帶動日本晶片相關股票翻騰，穩定投資人信心，吸引外資持續流入日本股市，今年以來 5 周內超過 4000 億日元資金流入日股 ETF，成為日股上揚主要動能，指數表現創下 34 年以來新高。

除了美股帶領外，日本貨幣政策動態也是市場關注焦點，稍早日本央行副總裁內田真一發表言論表示，即便未來不確定性仍高，惟 2% 通膨目標實現機率逐漸升高，未來日本即便解除負利率，仍將維持寬鬆的金融環境，此言論一出成為日股創紀錄表現一大靠山。

謝恩雅進一步指出，本次日股上漲由日元貶值所帶動，若無匯率避險會使報酬大幅縮水。以日本東証 TOPIX 指數為例，觀察 2020 年 6 月以來走勢，若採匯率避險，指數走勢表現明顯優於無匯率避險，而巴菲特與外資在進行日股投資時，都會採用匯率避險策略。

一般若採複委託方式投資日股，並無匯率避險機制，甚至投資當地 ETF 也無匯率避險，對於用新台幣購買日本基金的投資人，建議要挑選具有匯率避險的日股基金，較不易受到匯率所影響，如 00645 即是採匯率避險策略。