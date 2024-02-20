11檔海外股票ETF今年來報酬站上雙位數 這2檔最亮眼

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-20 16:27

美國聯準會放軟貨幣政策立場，帶動市場情緒好轉，資金湧入風險性資產，在台掛牌的海外股票 ETF 中，今年以來股價含息總報酬繳出雙位數成績的就有 11 檔，其中股價收紅天數達 20 天以上的僅有 2 檔，包含富邦日本 (00645-TW) 上漲 12.28% 與凱基全球菁英 55(00926-TW) 正報酬 13.64%，表現最為亮眼。

法人分析，00926 今年以來表現強勁，可能歸因於持續成長的「王者策略」奏效，進一步細看 00926 成分股元月表現，可以發現漲幅貢獻度前 10 名，平均繳出 10%-30% 之間的漲幅表現。

凱基全球菁英 55 基金經理人施政廷表示，00926 追蹤指數設計初衷就是依據市值、淨利率、資產報酬率的選股機制，結合風險調整後動能指標掌握強勢產業，透過順勢加碼股價強勢且波動度較低的強勢產業、減碼弱勢產業，不偏廢任一產業，同樣有機會跟上上漲機會。

施政廷指出，市場目前關注焦點都擺在即將於周三公布的 AI 晶片大廠財報，料想又將牽動相關概念股股價表現。只是目前美股評價面相對偏高，加上市場過度預期聯準會降息幅度與腳步，股市波動恐加劇。