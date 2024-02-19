台股ETF受益人數突破640萬締新猷 6檔今年來增逾萬人

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-19 18:15

台股龍年開紅盤好彩頭，加權指數創新高，進一步推升整體台股 ETF 受益人數突破 640 萬大關，其中有 6 檔今年來增加逾萬人，而高股息 ETF 就占了 5 檔，仍是最受股民青睞的投資主題。

56 檔台股 ETF 受益總人數自去年底突破 600 萬大關後，隨大盤多頭再起，人數持續向上攀升，根據 CMoney、集保結算所數據統計顯示，累計至上周五止 (2024/2/16) 已站上 640 萬人，較去年增加近 33 萬人，增幅約 5.4%。

其中引領月配息風潮的復華台灣科技優息 (00929-TW) 自今年 1 月將配息金額從先前的 0.11 元上調為 0.13 元，持續吸引市場資金投入，累計今年來受益人數增加近 10 萬人居冠，其次是群益台灣精選高息 (00919-TW) 近 9 萬人、元大高股息 (0056-TW)5.1 萬人、群益半導體收益 (00927-TW) 約 3 萬人、國泰永續高股息 (00878-TW)1.8 萬人、元大台灣高息低波 (00713-TW)1.1 萬人。

市場法人分析，旗艦級的 00878、00929 將分別於 2/27、2/29 陸續除息，自從龍年開紅盤以來人氣不減，成交量多擠進全市場前十名，00929 在上周五甚至以近 15 萬張拿下全市場第一，也是該 ETF 近一個月的最大量；00878 近日單日成交量亦突破 10 萬大關，為去年 11 月底以來首見，也凸顯市場投資人參與月底除息的意願高。