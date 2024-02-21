矽光子CPO接棒AI大漲，IP股則將由『這組』接棒

鉅亨網新聞中心 2024-02-21 18:00

美超微這波從 1/18 的 311 美元起漲，一路飆到最高 1077 美元，昨天收盤剩下 787，自最高點兩天跌掉 26.9%，導致台灣 AI 伺服器相關的族群整組冷掉，技嘉、廣達、緯創、緯穎等全都被打下來，相關零組件也多有修正，這也是 AI 相關股自 1/18 台積電說完畢之後，一路開飆漲到過年之後的後座力。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，AI 畢竟是 10 年大趨勢，漲多休息是必然，整理過後隨 AI 伺服器出貨成長，相關組裝廠與零組件如散熱、機殼、CCL、PCB 等都還會再轉強，整理一下是好事。

鄭瑞宗上周四的文章則有預告，AI 伺服器相關要整理一下，矽光子 CPO 族群會接棒大漲，近幾天上詮、前鼎、光聖、光環、聯鈞、波若威接連大漲，充分驗證我的預告，因為 AI 需要高速傳輸的配套，才能解決傳輸速度的瓶頸，輝達把 CPO 相關供應鏈出貨的時程從 4Q 拉前到 3Q，股價先反應是合理的，其中前鼎元月營收成長創歷史次高最強，今年要賺 8 元，股價不應該低於華星光。上詮則是真正的台積電 CPO 供應商，也拿下輝達認證，3Q 就要拉貨，下半年會是最強 CPO 概念股，這兩者都是好標的。

鄭瑞宗指出，IP 股這兩天走勢也雷同 AI 股一起拉回，上周五先是輝達說要跨入 ASIC，本周聯詠、瑞昱也說要跨入 ASIC，這塊大餅太大，先是神盾集團搶進，現在越來越多人要進來，市場憂慮競爭加劇加上股價漲多，賣壓開始開始湧現，世芯跌破 4000，安國從 224 跌到 153，巨有科從 449.5 跌到 345，創意從 1880 跌到 1470，力旺從 3250 跌到 2800，智原從 459.5 跌到 380，最抗跌跌金麗科今日也補跌跌停，整組都在休息。

至於輝達跨入 ASIC，會搶的是微軟、META、GOOLE 這種大客戶，受衝擊的是世芯、創意，這兩檔可先避開。聯詠、瑞昱也要跨入 ASIC，有先進製程以及自有 IP 的公司就不怕競爭，如金麗科、力旺、M31、神盾都有自有 IP 與先進製程的能力，其餘如巨有科、智原、安國這些將面臨壓力，再來 IP 股走勢會有所分歧，金麗科有全球唯三的 X86 IP，唯一非美系的 IP，就完全不必擔心被搶單，其餘的 ASIC 股建議暫時先觀望一下再說。

鄭瑞宗強調，IP 股休兵，最有條件接棒的自然是 IC 設計，過年後鄭瑞宗陸續接收到標準型 IC 設計公司很多都接到急單的好消息，以類比 IC、驅動 IC 為主，一來客戶庫存真的也消化完了，台積電產能利用率開始上升，加上產業復甦，這邊一定要補庫存，所以急單就出現了，而 AI 未來會從伺服器擴散到邊緣 AI，如 AI PC、AI 手機、AI PIN、AI 眼鏡，將帶來很多 IC 的升級，數量需求量也成長，今年 IC 設計會大復甦，將有機會接棒 IP 股成為新主流。類比 IC 三月起營收有機會跳升上去，通嘉、來頡、力智、致新、陞達科都可留意。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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