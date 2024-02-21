美股四大指數盡墨，台股今 (21) 日適逢台指期結算，加上台積電 (2330-TW)(TSM-US) 壓盤下，指數開低下挫百點，最低至 18645 點，不過在航運股乘風破浪支撐下，中小型股也有零星表現，指數跌幅收斂，17600 點失而復得，估量 3200 億元。