〈台股盤中〉台積電壓盤、航運股乘風破浪 17600點失而復得
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-21 11:25
美股四大指數盡墨，台股今 (21) 日適逢台指期結算，加上台積電 (2330-TW)(TSM-US) 壓盤下，指數開低下挫百點，最低至 18645 點，不過在航運股乘風破浪支撐下，中小型股也有零星表現，指數跌幅收斂，17600 點失而復得，估量 3200 億元。
櫃買指數開低走高，午盤最高一度至 246.63 點，漲幅約 0.4%，其中，通信網路、綠能環保表現最強勢，漲幅約 2%，航運、光電表現也不俗，雲端、半導體最弱勢。
電子權值股普遍疲軟，台積電漲多拉回整理休息，股價開低震盪，下跌約 6 元、跌幅 0.8%；鴻海 (2317-TW) 歡慶 50 周年，今日股價在平盤震盪；聯發科 (2454-TW) 開低震盪走揚，力拚站穩盤上。
輝達公布財報與展望，AI 股今日觀望氣氛濃厚，緯創跌幅超過 2%，廣達、微星、技嘉均下跌 1%；反觀散熱族群的奇鋐、雙鴻逆勢上漲約 2%。
紅海危機難解加上拉貨潮，散裝運價迎來補漲效應，散裝航運股價逆勢上攻，其中，台航、新興勁揚逾半根停板，慧洋 - KY 也有逾 3% 漲幅，中航、長榮、台驊投控、陽明、萬海漲幅約 2%。
網通族群活蹦亂跳，光聖、星通、富爾特亮燈漲停，盛達、全新、海華、東訊、明泰等有 3-4% 漲幅；眾達 - KY、統新、正文、啟碁等表現不俗。
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