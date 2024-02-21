中國「50後」大媽吃罰單！借用五個賬戶 巨額交易逾150億

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-21 09:00

借用他人賬戶進行證券交易？罰！中國廣東證監局公布 2024 年 1 號行政處罰決定書，當事人是「50 後」謝某娣，借用五個證券賬戶，合計交易人民幣（下同）35.77 億元（新台幣 152.8 億元），最終被處以 40 萬元罰款。

據《券商中國》報導，上海久誠律師事務所主任許峰表示，禁止借用他人賬戶進行證券交易，主要是為防範配資、內幕交易、老鼠倉等非法證券交易行為。出借人和借用人，都要承擔相應責任。從該案來看，謝某娣主要交易集中在質押式國債回購交易，約 30.87 億元。

此外，謝某娣和賬戶持有人，有按照比例出資、分成的情況。許峰表示，該行為疑似配資，但定性需要更多證據。如果被查實，將面臨更嚴厲處罰。

廣東證監局表示，謝某娣是一名女性，195X 年 1 月生。據此推算，其年齡在 65 歲到 74 歲之間。她共借用了五個人的證券賬戶，分屬於四家證券公司，其中有兩個均為華鑫證券寧波保稅區興業大道營業部。謝某娣違規交易時間在 2019 年 10 月 16 日到 2023 年 3 月 28 日，彼時年齡至少 60 歲。

謝某娣借用的五個賬戶中，僅有「胡某琴」證券賬戶開立時間較早，為 2006 年 7 月 7 日開立於安信證券寧波車轎街證券營業部。2020 年 12 月 18 日至 2023 年 3 月 8 日，謝某娣借用「胡某琴」的證券賬戶，從事證券交易。

其餘四個借用的賬戶，均是持有人開立不久，就出借給謝某娣從事證券交易。有一個甚至是前一天剛開立，第二天就出借。

行政處罰書顯示，「張某」於 2019 年 10 月 15 日在興業證券寧波分公司開立賬戶，2019 年 10 月 16 日至 2023 年 3 月 28 日期間，謝某娣借用「張某」的證券賬戶，從事證券交易，這也是出借時間最長的帳戶。

此外，謝某娣還借用了「尤某珍」、「姚某鳴」、「趙某」三人的證券賬戶。

廣東證監局指出，謝某娣借用他人證券賬戶從事證券交易的行為，違反了《證券法》第五十八條的規定，構成《證券法》第一百九十五條所述的借用他人證券賬戶從事證券交易的行為。