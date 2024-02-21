這一國未來十年財富可望成長125% 居全球之冠

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-21 12:28

全球財富資訊公司 New World Wealth 和移民顧問公司 Henley & Partners 共同發布報告指出，隨著越南繼續強化全球製造業中心地位，未來十年可望迎來全球最大幅度財富成長。

New World Wealth 分析師 Andrew Amoils 預估，越南財富將在未來十年成長 125%。根據分析，就人均國內生產毛額 (GDP) 和百萬富豪的人數而言，這將是所有國家當中最大成長幅度。

Amoils 指出，越南愈來愈受到跨國技術、汽車、電子、服裝和紡織公司歡迎。除了越南以外，他還預估印度財富將成長 110%，位居第二名。

Amoils 說，越南擁有 19400 名百萬富豪和 58 名億萬富豪，且相較於亞太地區其他國家更安全，提升了企業在該國設廠的意願。

此外，麥肯錫 (McKinsey) 此前發布報告指出，越南與中國接壤、靠近主要貿易航線、勞動力成本低廉，並且擁有可支持出口的基礎設施，種種優勢使其成為企業投資的首選目的地。

根據世界銀行數據，越南十年前的人均 GDP 約為 2190 美元，如今已幾乎翻倍至 4100 美元。

VinaCapital Group 投資長 Andy Ho 表示，美中貿易緊張局勢下，許多跨國公司為了實現製造業多元化，紛紛將供應鏈從中國轉移至越南，即所謂的「中國加一」策略，使越南從中受惠。

Ho 說：「外國投資是具有黏性的資金，可以創造良好的就業機會，支付體面的工資，幫助數百萬個越南人提高生活品質。」

儘管如此，一些不利因素仍可能阻礙越南成長。

馬來西亞經濟學家 Brian Lee 說，越南勞動力將需要更多培訓，以滿足技能密集和複雜生產活動的需求。他建議外國公司和國內同業密切合作，採取更多措施，最大限度發揮外國直接投資的生產力溢出效應。

VinaCapital 的 Ho 則稱，長期的全球衰退可能削弱已開發市場的消費者需求，進而衝擊越南製造業和出口，貨幣大幅貶值也可能阻礙這項進程。