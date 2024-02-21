烏克蘭面臨另一場「大戰」！波蘭農民封鎖烏西邊境

鉅亨網新聞中心 2024-02-21 16:00

在烏軍持續於烏東作戰之際，烏克蘭與周邊國家的摩擦進一步加劇，波蘭農民周二（20 日）駕駛拖拉機，封鎖境內 200 個地點的高速公路和主要路口，並封鎖與烏克蘭幾個邊境口岸。

據《紐約時報》報導，烏克蘭西部邊境的大部分地區目前都被封鎖，波蘭農民封鎖商業運輸檢查站，阻止約 3,000 輛烏克蘭卡車通行，一些裝有烏克蘭穀物的火車車廂被打開，抗議者把穀物傾倒在鐵軌上。

據波蘭媒體報導，一名波蘭農民說，現在已經到了你死我活的地步了，波蘭農民已經快要破產。農民抗議烏克蘭農產品在歐盟廉價傾銷，嚴重損害本地農民利益。

烏克蘭副總理 Oleksandr Kubrakov 對此表示，烏克蘭糧食被傾倒在鐵軌上，是一種企圖分裂烏克蘭的挑釁。

烏克蘭經濟部長 Yulia Svyrydenko 則表示，已經向歐盟委員會通報波蘭抗議者周二的行為，並希望歐盟做出強力回應。

烏克蘭農業部長 Mykola Solskyi 也指出，火車裝載的穀物，並非運往波蘭市場，而是出口至德國，波蘭抗議者的行為不可原諒。

歐洲農民近來一直在抗議歐盟的農業政策，除了內部環保規定過於嚴苛之外，對烏克蘭農產品的免關稅決定也是農民耿耿於懷的問題。

波烏過境點 Doruhusk 抗議活動組織者 Marcin Wielgosz 表示，邊境必須關閉，進口程序和系統也應該明確規則，不能按照現在說的，讓烏克蘭廠商想帶多少東西就帶多少東西進入波蘭。

波蘭農業副部長 Michal Kolodziejczak 表示，周三將與烏克蘭繼續談判，但選擇權在烏克蘭。要嘛他們減少農產品出口，要嘛面臨進一步的限制。