內容太洗腦 演算法產生兔子洞效應！抖音恐違反歐盟DSA 面臨巨額罰款

鉅亨網編譯許家華 2024-02-21 10:15

新聞報導指出，中國社交平台抖音涉嫌違反歐盟《數位服務法案 (DSA)》，歐盟周一 (19 日) 宣布將展開調查，抖音恐面臨巨額罰款。

歐盟產業負責人 Thierry Breton 證實該報導，他在 X 平台上表示：「我們將對抖音展開調查，因其涉嫌違反廣告透明度和保護未成年人的義務：令人上癮的設計和螢幕時間限制、兔子洞效應、年齡驗證、默認隱私設置。」

DSA 的規範自 2 月 17 日起適用於所有線上平台，更加要求大型線上平台和搜尋引擎必須採取更多措施來應對非法線上內容與公共安全風險。

倘若抖音被判違反 DSA 規則，其位於中國的母公司字元跳動 (ByteDance) 可能面臨高達其全球營業額 6% 的罰款。

抖音表示將持續產業合作並確保年經用戶在平台上的安全，願與歐盟委員會詳細解釋其作業，強調在兒少保護方面是業界先鋒。

抖音發言人表示：「抖音開創了保護青少年與阻止 13 歲以下兒童使用平台的功能和設置，而這仍是整體產業尚在努力克服的問題。」

歐盟委員會表示，調查重點為抖音系統的設計，包括其可能刺激行為成癮，以及產生所謂「兔子洞效應」的演算法系統。

歐盟將調查抖音是否有適當的相應措施，高標確保未成年人的隱私、安全和保障。除此之外，委員會也會判定抖音上的廣告數據庫是否可靠，以利研究人員仔細檢查潛在的線上風險。