光寶科1.2億美元設越南子公司 投審會點頭

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-29 19:13

經濟部投審會今 (29) 日召開年度第 4 次會議，核准及備查 2 件重大投資案，包括通過電源大廠光寶科 (2301-TW) 以 1.2 億美元在越南設立 100% 子公司，以及英商 CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY 以 101.3 億元增資中租迪和。

針對光寶科在越南設立子公司，投審會表示，光寶科以 1.2 億美元對外投資設立越南 LITE-ON TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.，實行後持股比例為 100%，此案主要是在越南從事專業電子製造產品代工業務，以擴充集團產能，並貼近客戶需求提供服務。