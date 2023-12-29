越南第4季GDP增長6.72% 帶動全年表現優於預期

2023 年越南經濟表現優於預期，有跡象表明，隨著消費者需求回升、出口復甦和投資激增，越南經濟將在此基礎上有所改善。

越南計畫與投資部總統計總局周五 (29 日) 宣布，越南 GDP 繼上年成長 8.02% 後，今年年增 5.05%，高於經濟學家預估中值 4.7%，及政府的 5% 目標值，主因是最後一季經濟成長了 6.72%。

統計總局局長阮氏香表示，農、林、漁業正在積極成長，其中部分農產品出口激增，畜牧業生產穩定發展，高科技蝦類養殖模式帶來了經濟效益。

越南在今年大部分時間出口疲軟，加上房地產行業的不景氣，使得這個亞洲成長最快的經濟體今年的表現跌至中等水準。 然而，從長遠來看，評級機構惠譽本月仍上調信用評級，表示越南的中期成長潛力完好無損。

AFC Asia Frontier Fund 聯合基金經理 Ruchir Desai 表示，第四季的成長「表明經濟已經恢復動力，是進入 2024 年的好兆頭」。

Desai 預計，越南 2024 年 GDP 成長 6-6.5%，但仍應重點關注未來的出口成長。

據一項調查顯示，經濟學家預計明年經濟將恢復 6% 的成長，並在 2025 年爭取亞洲最佳成長標籤。

越南是多個多邊貿易協定的成員，今年預計將受益於與其最大商業夥伴中國的雙邊協議，以及與其最大出口市場美國關係的加強。

為提振經濟，越南總理范明政近幾個月敦促銀行在貸款方面更加靈活。與 2022 年底相比，截至 12 月 21 日，越南銀行體系的信貸成長成長了 11.09%。他還敦促各部會和省級政府加快公共投資支出，以實現 2024 年 GDP 成長恢復至 6% 至 6.5% 的目標。