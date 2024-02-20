〈中華電新春展望〉強化網路韌性今年將洽談中軌衛星 集團新興科技人才比重增至38%

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-20 15:52

中華電信 (2412-TW) 去年底拿下 OneWeb 低軌衛星獨家代理權，董事長郭水義今 (20) 日透露，今年會進一步洽談代理中軌衛星，藉此提升網路韌性，此外，為因應新興科技發展，目標今年集團相關人才比重要達到 38%。

中華電除了有 ST-2 高軌道自主衛星外，去年取得 OneWeb 低軌衛星在台獨家代理權，預計今年可覆蓋全台，此外，今年將進一步洽談中軌衛星代理權，中華電藉由低中高軌衛星來強化數位網路韌性。

郭水義表示，由於國內行動網路、固網都已經很方便，5G 全區人口涵蓋率超過 96%，今年更將上看 98%，因此低軌衛星主要是針對企業客戶與政府，中軌則是服務其他領域的業者，如偏鄉、海上等。

中華電因應趨勢發展網羅人才，郭水義喊出今年科技人才規模朝向三個 2000，分別為電信研究院、資通訊分公司、子公司資拓宏宇人才要達到 2000 人，以目前三個共計約 4500 人估算，今年將招攬 1500 名人才。