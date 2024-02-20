米斯特將上櫃 設定兩大策略持續挹注營運動能

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-20 16:43

服飾品牌商米斯特 (2941-TW) 今 (20) 日舉辦上櫃前業績發表會，董事長林瑞豪董事長表示，Life8 SELECT 新店型主打大坪數，可同時陳列旗下 5 大品牌的產品，有助提升營運效益，未來展店將朝此方向前進，同時，也籌備新品牌中，未來多品牌和全通路為持續挹注營運動能的二大策略。

林瑞豪說明，單一品牌開店數有限，因此，將持續開出自有品牌，不排除採與明星網紅合作方式，同時，也將再代理海外品牌進入，今年預計新開 2 品牌主打街頭潮流、韓系。

林瑞豪看未來 3-5 年國內零售動能還是相當足夠，以在台灣市場發展為主，但未來仍有望拓至海外，在考量氣候和版型的因素下，以東南亞為首發，規劃開放授權代理。

米斯特資本額新台幣 1.399 億元，目前旗下有 Life8、ALL WEARS、WILDMEET、EVENLESS 四大自有品牌，以及英國潮牌總代理 BOY LONDON，全台設有 67 家實體門市，並於線上官網和多個電商平台上販售。

林瑞豪指出，米斯特對各品牌的市場定位相當明確，同時，擁有堅強設計師團隊可隨時掌握時尚商品流行趨勢，產品從發想到銷售，最快僅需 21 天，並可依各通路銷量狀況快速反應與調整。

例如，商品熱銷啟動快速追加，而各店剩餘零碼整合成全尺碼，轉到線上直播或線下 OUTLET 等銷售管道。