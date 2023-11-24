米斯特明年掛牌上櫃 將開服飾新品牌、拓海外市場

服飾品牌商米斯特 (2941-TW) 上櫃案獲櫃買中心審議會通過，將成為台股第一家全通路服飾品牌，米斯特表示，將持續展店、開出其他利基型品牌，並評估海外市場的機會，預計明年掛牌上櫃。

米斯特旗下擁有主打平價流行的 Life8、國際 IP 授權的 ALLWEARS、戶外科技機能 WILDMEET，以及走極簡環保天然風格的 EVENLESS，有效觸及不同屬性消費者，近年快速成長，2022 年合併營收 5.06 億元，年增 39.5%，稅後純益 4318 萬元，每股純益 (EPS)3.09 元，而今年前三季合併營收 5.58 億元，年增 54.2%，稅後純益利 4884 萬元，毛利率 61%，EPS 3.49 元，已賺贏去年全年。

米斯特指出，競爭優勢在於具一體化整合的 SPA 營運模式 (Speciality Retailer of Private Label Apparel)，並有效開拓虛實融合的多元通路 (OMO，Online Merge Offline)，可快速因應環境變動和流行趨勢，與 UNIQLO、ZARA、H&M 等國際品牌擁有相近的高效營運模式。

米斯特隨著明年上櫃掛牌前現增挹注後，將持續展店、拓展其他利基型品牌，並將評估海外市場的機會，目標打造出國際級全通路品牌電商。