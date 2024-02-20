【量大強漲股整理】MWC登場下，受惠股該留意誰?
鉅亨研報 2024-02-20 17:53
台股加權指數今日開低走高，終場上漲 117.36 點，收在 18753.16 點，成交量 3523 億元。
看一下三大法人: 外資買超 63.78 億元；自營商買超 2.48 億元；投信賣超 14.46 億元；三大法人合計買超 51.8 億元。
昨適逢美國總統日休市一天，台股今平低盤開出，不過隨後 (2330-TW) 台積電，買盤進場，帶動指數向上，台股再度收出長紅 K 棒，指數突破 18750 大關，櫃買指數在連三紅後，今量縮平盤震盪，但最終還是收紅上漲 0.15%，日線已連四紅，台股明天將是新春開盤後第一個月結算日，預計明天走勢將會相當震盪。
盤面方面，(2330-TW)台積電，回測五日線支撐後買盤進場，最終上漲 9 元收 687 元，上漲 1.33%，權值股開始回神，(2454-TW)聯發科，也表現不錯，有 + 1.97% 漲幅，(2317-TW)鴻海，上漲 0.49%，也收紅，中小型股表現仍相對強勢，盤面族群上，因輝達將公布財報，AI 族群仍陷入盤整，資金流到低基期族群，強勢個股各自表現，神基 (3005) 今突破箱型整理再創新高，光通訊輪動至訊芯 - KY(6451)亮燈漲停，網通股亦強勢表態，股王 (2345-TW) 智邦領頭創高，低價股跟進，包括 (3047-TW) 訊舟、(8059-TW)凱碩、(4903-TW)聯光通、(6241-TW)、易通展等 4 檔亮燈漲停，中高價股矽光子概念的華星光 (4979) 表現不錯，
有 + 3.87% 漲幅；MWC 今年以「Future First」（未來優先）為主題，並聚焦 AI、5G、雲端運算等六大重點，帶動相關個股 (6799-TW) 來頡、(5269-TW)祥碩大漲。
(3005-TW) 神基，亮燈漲停! 再創新高! 會員通通獲利漲停，紅包股全數領先預告
2024 年新春大禮包公開預告的 (5269-TW) 祥碩，亮燈漲停! 再創新高
佳螢先前一在地強調 2024 年將是 TYPE-C 元年，祥碩將是最有潛力的
不僅公開在經濟日報影先預告後 1265 預告後一路噴出，更在新春紅包股中
公開贈送給大家! 如今已改寫新高! 登上 2155 元大關! 再度驗證佳螢的選股。
紅包股
【3005 神基】漲停⊕再創新高!
【6451 訊芯 - KY】漲停⊕
MWC 即將登場下，主流股鎖定誰?
https://youtu.be/D0RMv9XyI2o
2/20【上市強勢股分享】
(2460-TW) 建通
(3055-TW) 蔚華科
(3047-TW) 訊舟
(2543-TW) 皇昌
(4588-TW) 玖鼎電力
(6164-TW) 華興
(3005-TW) 神基
(1316-TW) 上曜
(6451-TW) 訊芯 - KY
(5269-TW) 祥碩
(2606-TW) 裕民
(2049-TW) 上銀
(8016-TW) 矽創
(2360-TW) 致茂
(6799-TW) 來頡
(3034-TW) 聯詠
2/20【上櫃強勢股分享】
(5443-TW) 均豪
(8089-TW) 康全電訊
(8059-TW) 凱碩
(5381-TW) 合正
(8089-TW) 康全電訊
(6425-TW) 易發
(4945-TW) 陞達科技
(3147-TW) 大綜
(4953-TW) 緯軟
(8182-TW) 加高
(6425-TW) 易發
(6578-TW) 達邦蛋白
(3147-TW) 大綜
(3581-TW) 博磊
(6667-TW) 信紘科
(3362-TW) 先進光
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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