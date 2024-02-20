【量大強漲股整理】MWC登場下，受惠股該留意誰?

鉅亨研報 2024-02-20 17:53

台股加權指數今日開低走高，終場上漲 117.36 點，收在 18753.16 點，成交量 3523 億元。

看一下三大法人: 外資買超 63.78 億元；自營商買超 2.48 億元；投信賣超 14.46 億元；三大法人合計買超 51.8 億元。

昨適逢美國總統日休市一天，台股今平低盤開出，不過隨後 (2330-TW) 台積電，買盤進場，帶動指數向上，台股再度收出長紅 K 棒，指數突破 18750 大關，櫃買指數在連三紅後，今量縮平盤震盪，但最終還是收紅上漲 0.15%，日線已連四紅，台股明天將是新春開盤後第一個月結算日，預計明天走勢將會相當震盪。

2024 年新春大禮包公開預告的 (5269-TW) 祥碩，亮燈漲停! 再創新高

佳螢先前一在地強調 2024 年將是 TYPE-C 元年，祥碩將是最有潛力的

不僅公開在經濟日報影先預告後 1265 預告後一路噴出，更在新春紅包股中

公開贈送給大家! 如今已改寫新高! 登上 2155 元大關! 再度驗證佳螢的選股。

紅包股

【3005 神基】漲停⊕再創新高!

【6451 訊芯 - KY】漲停⊕

MWC 即將登場下，主流股鎖定誰?

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2/20【上市強勢股分享】

(2460-TW) 建通

(3055-TW) 蔚華科

(3047-TW) 訊舟

(2543-TW) 皇昌

(4588-TW) 玖鼎電力

(6164-TW) 華興

(3005-TW) 神基

(1316-TW) 上曜

(6451-TW) 訊芯 - KY

(5269-TW) 祥碩

(2606-TW) 裕民

(2049-TW) 上銀

(8016-TW) 矽創

(2360-TW) 致茂

(6799-TW) 來頡

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師