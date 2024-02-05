育世博-KY細胞新藥製造新廠落成 目標完成美國GMP查廠

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-05 18:10

新世代異體細胞新藥研發公司育世博 - KY(6976-TW) 今 (5) 日宣布旗下用於生產細胞新藥的新廠落成，後續將可供應公司細胞新藥的臨床試驗及商業化市場所需，同時朝通過美國 FDA GMP 查廠為目標。

育世博甫落成的細胞新藥製造新廠，位於南港台北生技園區、占地約 500 坪，擁有高規的無塵室設計，可滿足 GMP 對於細胞及無菌製劑產品的生產製造標準，同時，有充足的品管實驗室空間及理化、細胞生物學、微生物學和分子生物學等檢測能力。

董事長楊育民表示，這座全新的細胞新藥製造廠將為公司未來發展打下堅實的基石；育世博始終秉持著對醫藥創新的承諾，致力於研發新世代異體細胞新藥，以解決患者未滿足的醫療需求。

執行長蕭世嘉指出，美國是公司主要發展的市場，新廠未來也將朝通過美國 FDA 的 GMP 查廠為目標。目前產能可供應育世博細胞新藥的臨床試驗所需，未來在生產人力充足及模組化生產製造的設計下，將可進一步提高產能，並建立風險管理的品質系統來支援臨床開發，以確保產品品質和合規性。