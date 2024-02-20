華新擴大布局航太、新能源市場 斥45.7億併不銹鋼無縫管領導廠

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-20 08:16

華新 (1605-TW) 為整合下游產業鏈，擴大布局航太、新能源市場，董事會 19 日決議透過義大利子公司 Cogne Acciai Speciali(CAS) 以總價 1.35 億歐元 (約新台幣 45.7 億元)，向德國 Salzgitter 集團取得 Mannesmann Stainless Tubes GmbH (MST) 100% 股權。華新義大利子公司 CAS 將在歐洲成為一站式不銹鋼與鎳基合金製造廠。

華新預期，此併購案後續將待各國主管機關核准後，預計今年第三季交割並把 MST 併入集團合併財務報表，除 CAS 向德國 Salzgitter 集團取得 MST 100% 股權，華新則對 MST 綜合持股約為 70%。

MST 是全球前五大無縫不銹鋼管廠，專精於耐受極端壓力與溫度的高階管材研製、製造及銷售特殊鋼暨鎳基合金無縫管，客戶涵蓋油氣、航太、化工、新能源等企業。

MST 成立於 1994 年，最初是由德國 Mannesman、義大利 Dalmine 及法國 Vallourec 三大鋼鐵集團旗下不銹鋼部門合併成立的合資公司，並承襲 Mannesmann 兄弟於 1885 年發明無縫管的創新精神，並持續成長為跨國型企業，目前在德國、法國、義大利和美國均設有生產基地。

華新說明，MST 2023 年總銷量為 2 萬噸，其 5 個廠區產能分布來看，熱擠壓約 3.9 萬噸、冷軋及冷拔約 1.8 萬噸，未來完成併購後，華新除了整合下游產業鏈，也將提升 CAS 熔煉廠產能利用率。

華新表示，此收購案結合 CAS 的獨家材料供應與 MST 強勁的專案需求。MST 將立即受益於 CAS 提供的穩定料源，大幅提升其市場競爭力；CAS 則得以充分發揮熔煉產能，並延伸價值鏈下游的產品組合。

華新董事長焦佑倫表示，MST 與華新均致力於以具有競爭力的價格提供頂級解決方案，與客戶創造雙贏。非常榮幸 MST 加入華新 / CAS 大家庭，推進集團在不銹鋼產業打造整合一貫廠的策略布局，並快速提升集團在高端市場應用與頂尖企業客戶的滲透率。

此外，MST 在華新集團的目標市場裡擁有強大的客戶群及深厚產業知識，其綿密的銷售網絡與堅實的產品開發能力是公司推動下一世代成長和創新的關鍵要素。