和潤2024驅動四大成長引擎 拚維持2成成長水準

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-20 12:50

台灣汽車金融龍頭和潤企業 (6592-TW) 今 (20) 日發布 2024 年展望，和潤董事長劉源森表示，截至去年已連 16 年保持汽車分期市場領先地位，但未來的挑戰更大，將持續深耕各項分期業務、開拓多元化新興事業，致力科技應用加速數位轉型，並精進 ESG 永續發展，力拚保持 20% 的成長水準。

展望後市，劉源森認為，高利率環境和全球地緣政治風險等因素仍在，但經濟復甦，消費市場漸趨穩定，加上 AI 技術躍進帶來更廣泛的應用商機，今年將輔以新科技助攻，強化四大核心業務。

第一，在車輛分期業務上，和潤對外深化汽車公會的合作關係，對內則擴大 ipad 數位進件對保範圍，成為業界唯一全數位化作業，提供客戶最快速便利分期服務。

第二，商品分期業務將以打造 Pay4U 生態圈為目標，積極拓展商品分期使用場域，並推升品牌知名度。

第三，企業金融業務除持續鞏固醫療設備第一的地位，也成立企金專責公司，擴增業務發展。

第四，電銷事業將升級，推行智能分期貸款服務，加大成長動能。

此外，轉投資和勁企業今年將持續挑戰商用車分期市場第一品牌，提升全廠牌的分期掌握度，並規劃更多元新產品。

和潤電能則全方位布局創能、儲能和充電樁事業，同步投入新能源事業研究及前瞻規劃，挖掘更多新能源發展可能。

在中國市場營運的和運國際以穩增長為主軸，穩固資產品質，同步開展消費金融市場，擴大新能源案件承做。

而東南亞投資李華租賃今年營運重點在升級微型金融執照、提高競爭力，並規劃多元產品擴增市場客源。

截至去年底，和潤合併總資產突破 3100 億元，合併營收來到 286 億元，年增 26%，創歷史新高；其中，車輛分期、機車商品分期和企業金融業績分別年增 8%、24% 和 22%。

和勁企業專精重車分期，成立第二年即展現獲利，年度承作金額衝破 164 億元。