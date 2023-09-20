上曜集團密集籌資 上曜6萬張現增股今上市交易股價挫

建商上曜 (1316-TW) 集團密集進行籌資，上曜發行 6 萬張現增股向股東籌資，將用於充實營運資金，在完成募集後，合計募集 6 億元，現增股今 (20) 日上市交易，股價下跌 0.5%；此外，上曜集團的斐成 (3313-TW) 也運用私募案籌資中。

上曜發行增資股籌資案，也為 2023 年以來繼欣巴巴 (9906-TW)、亞昕 (5213-TW) 在市場籌資 2 億元及 11.75 億元之後，另一家完成公開籌資的上市建商。

上曜現增股以每股 10 元發行，上曜董事長張祐銘說，原股東的認購狀況相當踴躍；而對斐成的運作，也基於明確的分工，斐成將以危老改建爲主要的營運標的。

斐成在台南推出危老都更案「琉星」預售案，「琉星」預計在今 (2023) 年第四季動工，最快 2026 年底前完工、2027 年開始交屋入帳。

上曜 2023 年上半年營收 4.74 億元，毛利率 14.45%，稅後虧損 6826 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.34 元。公司並公布 7 月自結單月稅後虧損 900 萬元，每股虧損 0.06 元，累計 1-7 月每股虧損 0.4 元。

上曜 2023 年上半年未認列合約總金額達 60.86 億元，接下來在款項陸續挹注下，將對營運有正面發展；今年以來主要入帳個案為「湖美帝璟」、「帝凡內」及「雲謙」另外，今年起至 2025 年將有 6 筆建案相繼完工，可入帳金額逾 90 億元，3 年業績無虞。