上曜現增完成募集6億元 現增股9/20上市交易

建商上曜 (1316-TW) 發行 6 萬張現增股向股東籌資，將用於充實營運資金，今 (15) 日宣布完成募集，合計募集 6 億元，現增股將於 9 月 20 日上市交易。

上曜發行增資股籌資案，也為 2023 年以來繼欣巴巴 (9906-TW)、亞昕 (5213-TW) 在市場籌資 2 億元及 11.75 億元之後，另一家完成公開籌資的上市建商。

上曜 2023 年上半年營收 4.74 億元，毛利率 14.45%，稅後虧損 6826 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.34 元。公司並公布 7 月自結單月稅後虧損 900 萬元，每股虧損 0.06 元，累計 1-7 月每股虧損 0.4 元。

上曜 2023 年上半年未認列合約總金額達 60.86 億元，接下來在款項陸續挹注下，將對營運有正面發展；今年以來主要入帳個案為「湖美帝璟」、「帝凡內」及「雲謙」另外，今年起至 2025 年將有 6 筆建案相繼完工，可入帳金額逾 90 億元，3 年業績無虞。

上曜現增股以每股 10 元發行，上曜董事長張祐銘說，原股東的認購狀況相當踴躍。

上曜股價今天早盤以 10.75 元開出，較昨日上漲 0.45 元。