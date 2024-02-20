電價擬全面喊漲 王美花：台電若沒補貼、不漲價 年底陷財務危機

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-20 10:36

電價擬將不分級距全面喊漲，經濟部長王美花今 (20) 日表示，電價還沒有定案，仍交由審議委員會討論，台電若沒有政府預算補貼與調漲電價，年底會有財務危機，經濟部希望台電穩健經營。

王美花說，這兩、三年來在國際情勢變化下，台電承擔減緩通膨的任務，也讓台灣的物價與電價不像其他國家一樣大漲，而台電是國家的、也是大家的，希望可以穩定供電，原則台電上還是會爭取政府財務支持。

針對電價調漲幅度，王美花回應，電價目前還沒定案，需交由電價審議委員會討論，其中，用電大戶應會承擔多數義務，同時會減緩一般民眾的影響；至於相關方案尚未確定。

此次電價調漲中，330 度以下用電戶也會調漲，是否擔心引發民怨，對此，王美花指出，330 度以下的電費約每度 1.63 元，但台電發電成本不含稅每度 3.93 元、含稅每度超過 4 元，經濟部會整體考量。