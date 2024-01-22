〈東元儲能布局〉承攬台電全台最大儲能系統 年中完成認列營收

台電全台自建最大儲能場龍潭儲能系統今 (22) 日舉行啟用典禮，承攬該儲能場統包工程的東元電機 (1504-TW) 也正式將龍潭儲能系統交付給台電，總儲電量達 80MWh。東元預計今年中前認列最後一筆約 6 億元工程費用。

東元 2022 年年中以 26 億元得標台電龍潭儲能系統，並與國際儲能龍頭廠 Fluence 合作建置，歷經約一年半時間建置完成，此標案東元已認列約三分之二工程款，預計今年年中會完成認列所有費用、約 8 億元。

龍潭儲能系統佔地 0.66 公頃、配備 25 個貨櫃、裝置容量 60MW、總儲電量達 80MWh，相當於近 8000 戶家庭一整天的用電量，佔台電自建儲能容量的 37.5%。

東元智慧能源事業群特助葉耀仁表示，公司完成交付龍潭儲能系統後，後續售電會交由台電負責。

台電聯手國內機電大廠東元電機與全球最大儲能系統整合商 Fluence 等組成國際團隊。東元表示，為讓電力系統更加安全與穩定，針對儲能安全進行多重防護措施，包括氣體偵測器、隔離開關、潔淨氣體滅火藥劑等設備。

此外，東元引進儲能管理系統 (ESMS)，每 10 秒即主動上傳系統運轉狀態，其實際測試儲能系統總反應速度為小於 0.4 秒，此結果優於規範小於 1 秒的需求，執行率超過 99%、優於規範的 95%。

台電近年結合自有場域以變電所為儲能發展基地，相繼打造路園、龍潭儲能，今年預計將再完成冬山超高壓變電所 60MW 儲能，在政府目標 2025 年 1500MW 整體儲能建置規劃中，台電除自建儲能，也將整合電力交易平台匯聚民間資源達 1000MW 目標，另 500MW 則為民間業者結合光電設置儲能。