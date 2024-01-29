彭博示警台電財務威脅台灣綠能目標 經部：綠電非台電虧損主因
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-29 11:11
根據彭博報導，台電財務狀況不穩正威脅台灣綠能目標，不僅有損台灣身為全球半導體製造中心的吸引力，甚至增加台海爆發危機。對此，經濟部今 (29) 日回應強調，台灣綠電發展主要是民間投資，台電採購綠電佔購電成本不到一成，綠電發展不是台電公司虧損主因。
經濟部表示，台電財務議題起因為全球能源暴漲，台電為避免輸入性通膨吸收成本，政府也持續協助台電抗通膨的政策性虧損，確保民生物價、台電財務、供電安全，三大目標都能穩定。
再者，台電公司虧損嚴重主因為國際燃料價格飆漲，相較各國先透過市場機制反映燃料價格，導致通膨嚴重，再補貼終端用戶，我國採雙管齊下，採取細緻化電價調整策略以穩定終端電價及物價波動，並增資台電推動電力建設，確保台電持續穩定供電。目前政府與台電正在研擬財務改善路徑，支持台電財務改善。
經濟部指出，外媒關切綠電發展進度及半導體產業需求，目前許多全球科技產業、包括半導體大廠台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 都宣布加入 RE100，此倡議的綠電並不包括核電，也代表國內產業對綠電需求穩定且持續增加。
經濟部進一步提到，目前加入 RE100 的國內 31 家企業營業額加總超過 5.8 兆元，直接就業人數超過 21 萬人、帶動相關產業就業數近 53 萬人，合計達近 75 萬人，未來如果沒有使用綠電，出口會受到嚴重損失，影響產業的外銷、就業及戰略地位，綠電的價值需要從產業需求與國內就業思考。
經濟部強調，台電採購綠電佔購電成本不到一成，綠電發展不是台電公司虧損主因，預估 2023 年綠電供給量 265 億度，高於當年度綠電潛在需求量 118 億度，實際綠電轉供量約 17 億度，今年也預計持續成長，2025 年後，預估每年至少可以新增 80 億度綠電，提供充足綠電供應。
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