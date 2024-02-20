薛富盛：碳費審議委員會3月召開 企業採SBTi自主減碳可省碳費50%以上

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-20 20:20

環境部部長薛富盛指出，碳費審議委員會名單將在下週確定，最快將在三月召開第一次碳費審議委員會的會議及碳費費率。薛富盛強調，企業的「自主減量」將是考量碳費費率的關鍵要素，以石化、鋼鐵和水泥等排放大戶的衝擊最大，未來 2.5 萬噸這個門檻也可能視狀況再下修，若企業 SBTi 標準減碳，給予的折扣會到一半以上。

薛富盛於今天上午九時率員至立法院，於行政院長陳建仁進行業務報告列席備詢結束，與媒體餐敘時，針對外界普遍關心的碳費議題表達看法。他指出，國家減碳目標很清楚，而目前碳費徵收已大致有共識，若排碳大戶不提自主減量，就需依原碳費費率繳費，完全沒有折扣。

薛富盛指出，企業若比照歐盟標準採 SBTi 方式減碳，給予的折扣會達到一半以上；若未依 SBTi 標準，而是採較不嚴苛的「指定目標」方式，則會衡量公司產業、型態及排碳量，給予折扣，但相對 SBTi 來說折扣就會少一點。

薛富盛說明，碳費審議委員會的專家遴選正在進行，會從四個領域七八十位的的學者專家名單中，遴選出 3 倍的人選，提供遴選委員勾選共 21 位審議委員，藉由這些委員之手挑選出最適合、最有代表性，最能兼顧各方利益的碳費審議委員會委員。

薛富盛強調，今天下午選出的委員只是一部分，委員會將有 8 位學者專家，相關部會代表 7 位，及 6 位公民及環保團體代表，由次長施文貞擔任碳費審議委員會召集人，最快將在三月召開第一次碳費審議委員會的會議。環境部會提供最完整的資料供委員參考，供其提出能兼顧國家減碳目標、產業發展及環境永續等目標的合理費率。