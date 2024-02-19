環保蟑螂再現？ 環境部提醒地主留意「假承租、真棄置」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-19 19:13

環境部環境管理署今（19）日提醒民眾：出租土地或廠房倉庫要多留意或巡視，小心「假承租、真棄置」。近來不法業者常租用土地或廠房，在短期內快速棄置廢棄物後即消失無蹤，留下大量廢棄物讓地主承擔巨額清理費用，也對土壤和水源造成污染，對環境造成莫大的傷害。

依據環管署統計，全國目前列管中的非法棄置場址共計 537 處，而環保機關 112 年針對這些場址共計巡查 2,832 場次，以避免不肖業者再趁機偷倒廢棄物。另 112 年有 123 場非法棄置場址完成清理，清理的廢棄物包括污泥、電弧爐煉鋼爐碴、液態廢棄物、營建混合物、裝潢廢棄物、混合五金廢料、廢木材、廢塑膠等。

環管署提醒民眾於出租土地、倉庫或廠房時務必謹慎小心，應慎選承租對象及確認承租用途，出租人於出租後應加強巡視，藉以防範不法業者「假承租，真棄置廢棄物」的手法，否則可能要付出巨額的廢棄物清理費用。該署也呼籲民眾若有發現非法棄置廢棄物情事，利用公害陳情專線 0800-066666 通報環保單位，共同打擊不法。

環境部於去（112） 年聯合檢警調及地方環保局，於中部地區查獲「環保蟑螂」有計畫的假借園藝企業社名義，向地主承租農地，宣稱供植栽園藝用，再遠從雙北多處建案載運未合法營建廢棄土等直接回填農地，再以乾淨土壤覆蓋掩飾。由於分工綿密、有計畫性的獵地，遭檢舉後隨即逃逸，導致地主除無法收取後續租金，並嚴重危害後續耕作、汙染附近水源、影響生態，造成後患無窮。