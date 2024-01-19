財務虧損備受關注 台電：若反映燃料成本電價至少要上漲5-6成

台電累計虧損達 3820 億元，近期外界關注台電財務狀況。對此，台電今 (19) 日表示，俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲，燃料支出翻倍也是台電近年虧損主因，電價對於物價及通膨有連動效果，若完全反映燃料成本飆漲，電價至少要上漲 5-6 成。

台電 2023 年總支出約 1 兆元，其中，發購電燃料成本約 6100 億元，與過去相比更是兩倍以上，且連續兩年高達 6000 億元以上，也是整體支出的大宗，相較之下，2023 年再生能源購電的支出約 900 億元，佔總支出不到 10%，可看出燃料支出翻倍大增為近年台電虧損的主因。

此外，越來越多的綠電業者開始選擇賣給民間企業，2023 年綠電轉直供的度數已達約 17 億度，相較 2022 年成長 5 成以上，預期隨著技術成熟，躉購費率逐年下降，業者將陸續轉供綠電給民間企業，就不需台電支出。

為改善財務狀況，台電積極開源節流，近年努力開發投資性不動產，2023 年藉由公允價值重估提升淨值約 544 億元，與不動產相關年收益約 6.5 億元，轉投資收益亦達 40 億元；在燃料成本方面，透過燃煤採購策略，以低於市價購入燃料，降低燃煤成本約 191 億元。

台電表示，政府為維穩物價，台電在第一線扮演「消波塊」，吸收成本抵擋通膨海嘯。電價對於物價及通膨有連動效果，若完全反映燃料成本飆漲，電價至少要上漲五至六成，相對而言，國內的電價調整則盡可能做到細緻，降低民生影響。

台電指出，目前國際燃料價格相較俄烏戰爭前仍處於高檔，燃料成本壓力仍然沉重，且受紅海航運受阻等國際情勢影響，燃料走勢變數仍大。在燃料採購上，台電目前採購燃料種類包括天然氣、燃油與燃煤，其中天然氣與燃油均向中油公司採購；燃煤採購主要以長約為主、現貨為輔進行採購。