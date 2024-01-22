台電：東北季風強勁風電破紀錄 瞬間發電量首次突破2GW

近日東北季風增強，風力發電也持續發威。台電今 (22) 日表示，風力瞬時發電量自昨 (21) 日起首次突破 2GW 大關，最高是在昨日 16 時 22 分達到 203.7 萬瓩，突破歷史新高，接近四部興達燃煤機組滿載發電，多數時間維持在 190 萬瓩以上，等同一小時約可發 200 萬度電，供應近 20 萬個家戶一日用電。

回股風電發電發展，台電指出，近年在政府與民間全力推動下，再生能源持續快速成長。風力發電瞬時發電量在 2022 年 11 月首次突破 1GW，如今已翻倍成長突破 2GW；若加上太陽光電，2022 年底風光瞬時發電才突破 600 萬瓩，如今在天氣條件助力下，已多次突破 800 萬瓩。

台電說明，目前電力調度皆以再生能源優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣等機組便可以減少發電。此外，再生能源也逐步改變調度模式。過去，抽蓄機組需要在白天和夜尖峰時段大量放水發電，如今白天有再生能源加持，抽蓄機組也隨之受惠，連中午最高用電尖峰時都有餘裕抽水存電，將電力轉移集中於夜尖峰使用。

台電強調，我國具良好的風場條件，秋冬期間風力發電效果佳，不僅讓我們能夠減少依賴火力發電，也讓抽蓄機組在白天有餘裕進行儲能，優化整體空污季的電力調度模式。