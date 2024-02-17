台股站穩萬八 元月定期定額投資衝破百億大關創單月新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-17 09:56

台股金龍年順利開紅盤，儘管周五漲勢暫歇，小跌 37.32 點，收在 18607.25 點，本周累計仍上漲 2.82%、大漲 511.18 點，上市股票總市值達 59.14 兆元，單周激增 1.6 兆元，外資自 1 月下旬起展開認錯回補，散戶投資人也積極參與，帶動元月定期定額投資金額突破百億大關，來到 104 億元，創下史上單月新高紀錄。

以產業別指數來看，台股本周漲幅以半導體類指數上漲 5.06% 最大，跌幅以觀光餐旅類指數下跌 3.28% 最深。

截至 2 月 16 日，全體上市公司市場總值為新台幣 59 兆 1359.51 億元，較上周增加 1 兆 6154.24 億元，增幅約為 2.81%。

累計今年初開盤迄今共 27 個交易日，集中市場總成交金額為 8 兆 5618.08 億元，市場日平均成交金額為 3171.04 億元，股票成交量週轉率為 10.64%，股票日平均成交量週轉率為 0.39%。

證交所統計顯示，1 月定期定額投資金額已來到 104 億 665 萬 5154 元，呈現連 2 月增加，該措施自 2017 年上路，目的在於協助投資人長期投資股市，避免市場波動，以達到風險分散、穩健理財的資產配置，近年已獲得良好成效。