台股ETF 2月除息秀 這檔年化配息率逾8% 一張表掌握上車時機
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-18 06:40
過完年紅包繼續領！2 月台股 ETF 除息大戲即將登場，包括新一代國民 ETF 00878、規模最快突破千億的 00929 及 00907、00731、00891 等 10 檔，備受市場關注，其中月月配的 00929 年化配息率超過 8%，其他 ETF 年化配息率也有 4-7% 不等，想要參與領息的股民，可要把握最後上車日期。
本月除息的股票型 ETF 共有 10 檔，分別為國泰永續高股息 (00878-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、永豐優息存股 (00907-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW)、復華富時高息低波 (00731-TW)、元大台灣 ESG 永續 (00850-TW)、中信小資高價 30(00894-TW)、富邦特選高股息 (00900-TW)、元大 US 高息特別股 (00771-TW)、群益台灣 ESG 低碳 (00923-TW)。
00878 目前擁有 118 萬名受益人，將於 2 月 27 日除息，投資人最晚要在 2 月 26 日前持有或買進，就能參與本次配息，預估每受益權單位配發 0.40 元，創成立以來最高金額，以 16 日收盤價 22.31 元估算，年化配息率約 7.18%。
00929 每受益權單位較前一月 0.11 元提高，預估將配發 0.13 元，若以 16 日收盤價 19.01 元估算，年化配息率達 8.21%。00929 除息日為 2 月 29 日，投資人若想參與該次配息，最晚須於 2 月 27 日前持有或買進 (2 月 28 日為國定假日不開盤)，並於 3 月 26 日領息。
00891 除息日為 2 月 27 日，每受益權單位預估配發 0.32 元，想搭上這班除息列車的投資人，最後買進日為 2 月 26 日，股息將於 3 月 25 日入帳，若以 16 日收盤價 16.97 元來估算，年化配息率約 7.52%。
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