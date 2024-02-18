台股ETF 2月除息秀 這檔年化配息率逾8% 一張表掌握上車時機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-18 06:40

過完年紅包繼續領！2 月台股 ETF 除息大戲即將登場，包括新一代國民 ETF 00878、規模最快突破千億的 00929 及 00907、00731、00891 等 10 檔，備受市場關注，其中月月配的 00929 年化配息率超過 8%，其他 ETF 年化配息率也有 4-7% 不等，想要參與領息的股民，可要把握最後上車日期。

00878 目前擁有 118 萬名受益人，將於 2 月 27 日除息，投資人最晚要在 2 月 26 日前持有或買進，就能參與本次配息，預估每受益權單位配發 0.40 元，創成立以來最高金額，以 16 日收盤價 22.31 元估算，年化配息率約 7.18%。

00929 每受益權單位較前一月 0.11 元提高，預估將配發 0.13 元，若以 16 日收盤價 19.01 元估算，年化配息率達 8.21%。00929 除息日為 2 月 29 日，投資人若想參與該次配息，最晚須於 2 月 27 日前持有或買進 (2 月 28 日為國定假日不開盤)，並於 3 月 26 日領息。