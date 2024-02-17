瑞銀稱輝達大幅減少AI GPU交貨周期 現在已降至3-4 個月

鉅亨網新聞中心 2024-02-17 20:11

根據瑞銀 (UBS) 給客戶的最新報告，輝達 (NVDA-US) 大幅縮短了 AI GPU 的交貨周期（即客戶下訂單後到交貨的時間間隔），從去年年底的 8-11 個月縮短到了現在的 3-4 個月。

瑞銀表示，這種轉變顯示近期成長可能達到峰值，但也可能預示著輝達未來成長前景面臨麻煩。不過，瑞銀仍上調了對輝達的展望，將獲利預測和目標價上調至 850 美元。

另一方面，隨著交貨時間加快，輝達將從根據積壓訂單和新訂單發貨，轉變為僅根據新訂單發貨，這可能會導致營收下降。

報導稱，台積電表示，將在 2023 年底前擴大 CoWoS 產能，並在 2024 年底前將產能從 2023 年中的水準增加一倍。也許台積電或其合作夥伴的 CoWoS 產能擴張進展​​快於預期，導致 H100 交貨時間縮短。