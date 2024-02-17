瑞銀稱輝達大幅減少AI GPU交貨周期 現在已降至3-4 個月
鉅亨網新聞中心 2024-02-17 20:11
根據瑞銀 (UBS) 給客戶的最新報告，輝達 (NVDA-US) 大幅縮短了 AI GPU 的交貨周期（即客戶下訂單後到交貨的時間間隔），從去年年底的 8-11 個月縮短到了現在的 3-4 個月。
瑞銀表示，這種轉變顯示近期成長可能達到峰值，但也可能預示著輝達未來成長前景面臨麻煩。不過，瑞銀仍上調了對輝達的展望，將獲利預測和目標價上調至 850 美元。
科技媒體《tomshardware》報導稱，交貨時間的縮短是一把雙面刃。 一方面，這表明輝達的生產合作夥伴台積電 (2330-TW)(TSM-US) 正在擴大其 CoWoS 封裝產能，這意味著更好的供應和更快的速度履行訂單。這種效率可能會帶來短期收入和利潤的成長，因為公司可以在更短的時間內運送更多產品。
另一方面，隨著交貨時間加快，輝達將從根據積壓訂單和新訂單發貨，轉變為僅根據新訂單發貨，這可能會導致營收下降。
報導稱，台積電表示，將在 2023 年底前擴大 CoWoS 產能，並在 2024 年底前將產能從 2023 年中的水準增加一倍。也許台積電或其合作夥伴的 CoWoS 產能擴張進展快於預期，導致 H100 交貨時間縮短。
同時，由於美國的限制，現在 Nvidia 無法向中國運送功能齊全的 H100，據報導，這已導致中國的需求下降，但目前尚不清楚這一情況是否幫助了 H100 交貨時間的縮減。
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