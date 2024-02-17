風力發電趨緩！EIA：美國2024年新增發電量半數以上來自太陽能

鉅亨網編譯許家華 2024-02-17 13:09

根據美國能源情報局 (EIA) 本周報告，太陽能產業將引領今年發電量擴增。

公用事業規模的太陽能專案 2024 年將占美國新增產能的 58%，從而提高全美發電量。

美國今年公用事業規模太陽能發電量預期新增 36.4 GW，不僅創歷史新高且幾乎是去年 18.4GW 新增發電量的兩倍。新增太陽能的發電量超過半數來自德州、加州和佛州。

內華達州的 Gemini 太陽能專案也是今年新增電量的顯著推動力，因為該專案預計成為美國最大的太陽能設施。

EIA 認為，貿易和供應鏈限制放寬是推動太陽能崛起的因素。

在《通膨削減法案》等政府刺激措施的支持下，美國長期以來一直努力擴大太陽能產業，為了輔助國內製造廠商，此前曾對中國出口的相關產品徵收關稅，藉此設下壁壘。

《路透社》曾報導，由於亞洲製造商低價產品進入美國市場，已令美國太陽能價格下跌，出貨量也隨之翻倍，但該趨勢令美國太陽能產業的建設變得複雜，先前曾令人擔憂建設新工廠恐不符合經濟。

今年電池儲存容量的增加也有利發電量的增加。與此同時，開發商和發電廠業主希望公用事業規模的發電量增加 62.8 GW，較 2023 年增加 55%，且創 2003 年以來的最高水準，也是產業活動不斷增長的證據。