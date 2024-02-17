受惠台電強韌電網計畫 中興電、亞力1月營收雙雙年增

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-17 16:25

重電廠中興電 (1513-TW)、亞力 (1514-TW) 受惠台電強韌電網計畫，近日公布 1 月營收雙雙報喜，中興電營收 19.43 億元，年增 9.4%，亞力營收 6.47 億元，年增超過 2 成。

中興電 1 月營收 19.43 億元，月減 3.6%，年增 9.4%。在台電強韌電網計畫的助攻之下，據悉，中興電 1 月成交簽約 96 億元，在手訂單持續推升，加上去年第四季因部分氣體絕緣開關 (GIS) 設備訂單遞延，法人預估中興電第一季淡季不淡。

此外，法人預期，中興電的重電事業有望進一步爭取案量，並在未來 6 至 7 年消化完畢。氫能事業方面，法人指出由於華亞園區備料尚未到位，預計量產時間將延至今年下半年，量產後可望貢獻營收。