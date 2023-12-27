〈麗臺股臨會〉美超微創辦人梁見後兩胞弟親到場 將成立新事業部

板卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (27) 日召開股臨會並補選兩名董事，如預期由大訊科技與肯微科技各拿下一席董事。麗臺董事長盧崑山表示，彼此已經有討論進行資源整合，並將成立新事業部來銷售產品。

麗臺引進美超微 (SuperMicro) 色彩的台供應鏈廠大訊和肯微策略投資，今日股臨會中，美超微創辦人梁見後胞弟、即大訊董事長梁見發與肯微董事長梁見達都有到場。

針對彼此間的合作，盧崑山說，大訊聚焦在機殼、散熱等產品，肯微則是電源供應器，其產品可以透過麗臺銷售外，目前公司內部正在進行資源整合與重組人力。

盧崑山規劃，將先成立新事業部並銷售 GPU 以外的產品以及系統等，同時會擴編人力，不過新事業部預計要 3-6 個月效益才會比較明顯，對於未來也有明確與積極的成長目標。

股臨會中有股東提問，私募引進的兩家公司對麗臺幫助為何，對此，盧崑山回應，公司私募案已經談 5-6 年，等待好的時間尋找對象，此次私募對象與公司資源有互補，都是在輝達上有供應且在繪圖卡有合作，期待合作綜效並對此有信心。

針對第三季逾 8 億元合約負債問題，財務長張慎指出，合約負債是因為上海子公司取得標案，裝置 GPU 需要備貨，待標案結束、驗證完成才會認營收，因此後續會產生相關營收，另外，第四季美國對中國提出限制，季底金額不會這麼多，也不會有這麼多負債。