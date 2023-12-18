AI需求強勁+泛美超微合作效益顯 麗臺明年獲利看增

板卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (18) 日舉行法說，董事長盧崑山表示，雖然 A800、H800 伺服器受到禁令影響，不過以 NVIDIA GPU 架構為主的專業繪圖卡及相關工作站等 AI 產品需求強勁，加上與泛美超微 (Supermicro) 集團合作效益明年第一季顯現，預估明年獲利會明顯成長。

麗臺營收主要來自中國市場，比重約 70-80%。盧崑山指出，目前 AI 伺服器需求仍呈現供不應求，不過美國再度升級高階 AI 晶片輸中禁令，輝達降規版貨源上市時程不明朗、效能也還在觀望中。

盧崑山說，目前 AI 伺服器確實還有庫存，最晚可以出到明年第一季初，期望後續輝達降規板仍然可以接上，延續整體成長動能，若降規板沒有上市、貢獻業績，成長力道有限。

麗臺 GPU 營收比重達 96%，其中逾半數來自伺服器、專業繪圖卡與相關工作站等 Quadro 系列產品，公司表示， Quadro 系列產品搭上 AI 趨勢，從今年 9 月開始業績逐步成長，未來將呈現漸進式成長，初估明年有望年增雙位數，同時彌補 AI 伺服器缺口。

另外，消費型 GeForce 顯示卡方面，麗臺表示，由於終端需求弱，業績起伏大，因此營運保守看待，後續將以 RTX 40 SUPER 系列布局日本、韓國、越南等市場。

至於醫療產品方面，目前營收比重仍是個位數，其中，醫療偵測相關產品中，明年 3 月會推出戒指型檢測產品，整體會緩步成長、耗材相關產品明年會以倍數跳增，明年整體醫療業績將成長 10-20%。