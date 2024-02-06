麗臺去年Q4轉盈 每股賺0.19元 全年虧損收斂

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-06 12:04

美超微 (Supermicro) (SMCI-US) 財報報喜，板卡廠麗臺 (2465-TW) 因與泛美超微集團合作，近期股價漲勢凌厲，今 (6) 日依主管機關要求公告自結數，麗臺在 AI 伺服器出貨下，去年第四季營運轉盈，稅後純益 100 萬元，每股賺 0.19 元；去年全年虧損也大幅收斂。

麗臺去年第四季營收 17.22 億元，年增 58.83%；稅前盈餘 1500 萬元，較去年同期虧轉盈。去年全年營收 42.76 億元，年減 19.49%；稅前虧損 1.33 億元，虧損較去年收斂；稅後虧損 1.6 億元，虧損較去年大幅收斂，每股虧損 2.53 元。

麗臺也公告 1 月自結數，單月營收 3.33 億元，年增 67.99%；稅後虧損 1300 萬元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.15 元。

董事長盧崑山曾表示，雖然 AI 伺服器呈現供不應求，不過 AI 伺服器庫存偏低僅能滿足既有訂單，新訂單則沒有存貨可以供應，期望藉由另一產品高階繪圖卡的出貨帶動來彌補伺服器缺口。