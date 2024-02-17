〈熱門股〉輔信聚焦AI、智慧醫療商機 周漲逾1成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-17 13:06
輔信 (2405-TW) 近年積極布局 AI 及智慧醫療領域，總經理鄭瑋勳指出，輔信已著手進行整合性 AI 產品開發，聚焦邊緣 AI 產品線，另外，輔信旗下小金雞暄達醫學力拼 2 月底 3 月初興櫃，激勵輔信龍年開盤即笑納兩根紅 K 棒，漲幅超過 1 成。
輔信周五 (16 日) 開低走高，最高漲至 19.4 元，終場以 18.8 元作收，成交量 2.5 萬張，站上所有均線，龍年開工兩日笑納兩根紅 K 棒，周漲幅 11.24%。觀察三大法人籌碼動向，多以外資操作為主，外資連 2 買，買超 1.6 萬張。
鄭瑋勳先前表示，雖然去年受到總體經濟不佳影響，整體表現較為黯淡，展望今年，第一季為傳統淡季加上適逢農曆春節，業績略為季減，不過將在第二季、第三季進入高峰。鄭瑋勳進一步透露，第二季、第三季 AI PC 相關新品將陸續釋出。
另外，鄭瑋勳認為，暄達醫學的可塑性高，將是集團今年重要成長動能，今年營收占比更有望達 22%。暄達醫學將在下周四 (22 日) 舉辦興櫃前法說會，屆時將釋出最新財務狀況與展望，力拚 2 月底 3 月初登上興櫃，6 個月後朝上櫃邁進。
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