貿聯-KY Q3純益季增6成 前三季EPS 11.26元

連接線廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (10) 日公告第三季財報，稅後純益 7.4 億元，季增 67.9%、年減 40.5%，每股純益 4.55 元；累計前三季稅後純益 18.09 億元，年減 38%，每股純益 11.26 元。

貿聯第三季營收 131.5 億元，季增 1.1%、年減 9.5%；毛利率 26.7%，季增 4.8 個百分點、年增 0.9 個百分點；營益率 10.7%，季增 4.4 個百分點、持平去年同期。

累計貿聯前三季營收 388.56 億元，年減 3.2%，毛利率 24.7%，年減 0.7 個百分點、營益率 8.7%，年減 1.5 個百分點。貿聯表示，若撇除庫存調整因素，已經連續第 6 個季度毛利率達到 26%，預估第四季自由現金流為正，隨著現金水準的增加繼續償還債務。

以各應用表現來看，貿聯說明，工業應用方面，工廠自動化仍面臨一定壓力、醫療保健持續穩定，資本設備前景正在改善，能源成長仍佳；資訊數據則因周邊設備需求尚未實現，但高效能運算 (HPC) 前景正在改善，部分出貨已自開始恢復。

車用部分，貿聯表示，電動車和矽膠面臨不斷上升的全球經濟壓力，非電動車表現良好，前景仍然樂觀；電器因 2 個季度的大幅復甦，加上年底歐美假期因素，客戶需庫存消化，勢頭明顯放緩。